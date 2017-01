später lesen USA Mann sticht eigenem Hund ins Bein - der verblutet fast Teilen

2017-01-24T17:37+0100 2017-01-24T17:42+0100

Weil sein Hund nicht aufgehört hat zu bellen, hat sein Besitzer in den USA zu brutalen Mitteln gegriffen. Er hat seinem Hund mit einem Küchenmesser so heftig ins Bein gestochen, dass dieser in einer Tierklinik wiederbelebt werden musste.