Reaktion auf Blutbad in Florida US-Kette erhöht Mindestalter für Waffenkäufer

Die US-Kette Walmart hat nach dem Blutbad an einer Schule in Florida das Mindestalter für Käufer von Waffen auf 21 Jahre angehoben. Schüler in den USA demonstrieren weiter für strengere Gesetze.