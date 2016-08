Der Internationale Flughafen von Los Angeles ist am späten Sonntagabend nach Meldungen von Schüssen evakuiert worden. Nach einer Gebäudedurchsuchung stellte sich heraus, dass es ein Fehlalarm war. Die Polizei hat einen Mann im Zorro-Kostüm festgenommen.

Vor dem Polizeieinsatz sollen mehrere Menschen den Flughafen fluchtartig verlassen haben, berichtete der US-Nachrichtensender NBC. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gebäude, wie die Flughafen Polizei auf Twitter bestätigte. Das zentrale Terminal sei geschlossen worden.

Police searching LAX after reports. All precautions being taken to ensure safety of public. Remain calm. Thank you for your cooperation — LA Airport PD (@LAAirportPD) 29. August 2016

Es handelte sich jedoch offenbar um einen Fehlalarm: Es seien allerdings Schüsse abgegeben noch ein Bewaffneter entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) nach einer Fahndung mit. Die Menschen seien durch laute Geräusche erschreckt worden. Die Polizei suche noch nach dem Auslöser dafür.

Möglicherweise könnte der Einsatz jedoch in Zusammenhang mit einem als Zorro verkleideten Besucher des Flughafens stehen. Auf Twitter ist ein Viedo aufgetaucht, in dem der Mann, der offenbar ein Plastikschwert dabei hatte und anscheinend keine Ahnung hatte, dass er damit Aufsehen erregt hatte, von der Polizei überwältigt wird.

Before things got really crazy - a man in a Zorro costume with a plastic sword was arrested. pic.twitter.com/COdNEIb1pL — sam macon (@sayczars) 29. August 2016

Kurz darauf twitterte auch der Flughafen in LA, ein Mann im Zorro-Kostüm sei festgenommen worden.

Individual in Zorro costume has been detained by @LAAirportPD — LAX Airport (@flyLAXairport) 29. August 2016

Der Einsatz am Flughafen von Los Angeles ist nicht der erste in diesem Monat: Erst Anfang August war ein Terminal des John-F.-Kennedy-Flughafens in New York wegen falscher Berichte über Schüsse evakuiert worden. Der Flughafen von Los Angeles wurde dagegen schon einmal Schauplatz einer Schießerei: 2013 gab es an dem Flughafen einen Amoklauf.

(lai/dpa/ap)