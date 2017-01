Saudi-Arabien: Foto von Falken im Flugzeug amüsiert das Netz

Ein saudischer Prinz soll seine 80 Falken mit auf Reisen genommen haben – in der Kabine einer Passagiermaschine. Ein Foto von den gefiederten Flugpassagieren kursiert derzeit im Netz. Dabei ist es bei den Saudis gar nicht unüblich, dass ein Falke Touristenklasse fliegt.

Einer neben dem anderen hockt auf seinem Platz dem Anschein nach ruhig, die Augen verdeckt: Falken, eigentlich wilde Tiere, sind in Saudi-Arabien offenbar zu Sitznachbarn im Flugzeug geworden. Nutzer "lensoo" hat auf der Plattform "Reddit" das Foto hochgeladen, zu dem er schreibt: "Mein Freund, ein Pilot, hat mir dieses Foto geschickt. Ein saudischer Prinz hat Flugtickets für seine 80 Falken gekauft".

Die Echtheit des Fotos lässt sich schwer nachweisen, zumal "lensoo" keine weiteren Angaben zu dem Bild macht. Für Aufsehen sorgt es ohne Zweifel. Am Montag gepostet, verbreitete es sich rasant in den sozialen Netzwerken. Zahlreiche Medien berichten über das Bild. Auf Twitter wird diskutiert, warum die Vögel eines Prinzen Touristenklasse fliegen und ob sie vielleicht unter den von Donald Trump ausgerufenen Muslim-Bann fallen - sofern sie in die USA einreisen wollten.

Saudi prince brings 80 hawks on plane. To be fair, they're flying coach. pic.twitter.com/rdApnHUtM9 — ian bremmer (@ianbremmer) January 30, 2017

Denn welche Fluglinie die Vögel transportiert haben soll und wohin die Reise ging, ist nicht bekannt. So wird auch in den sozialen Netzwerken immer wieder die Frage gestellt, ob das Foto echt sei - und nicht ein Werk von Photoshop und Co.

Sechs Falken pro Flugzeug

Tatsächlich sind Falken als Flugpassagiere im Nahen Osten gar nicht so ungewöhnlich. Falknerei hat in der Gegend eine lange Tradition, und die Falkenjagd ist bis heute ein beliebtes Hobby. Dass die Besitzer ihre Falken offenbar gern mit auf Reisen nehmen, wird bei einem Blick auf die Reisebestimmungen einiger größerer Fluggesellschaften deutlich: Dort gibt es für den Transport von Falken eigene Regeln.

Qatar Airways etwa erlaubt Falken in der Passagierkabine, allerdings nur in der Touristenklasse. Maximal dürfen hier sechs Falken pro Flugzeug mitfliegen. Für die Tiere müssen Tickets gekauft werden, je nach Reiseziel kosten sie zwischen 160 und 900 US-Dollar pro Falke. Von und nach Tunesien dürfen Falken nicht mitfliegen.

Eine andere große Fluglinie, Etihad Airways, akzeptiert ihrer Webseite zufolge ebenfalls Falken in der Kabine - allerdings nur, wenn für diese alle notwendigen Dokumente vorgewiesen werden können. In den Vereinigten Arabischen Emiraten brauchen Falken einen Pass. Dazu werden sie registriert, so soll dem illegalen Handel mit den Tieren entgegen gewirkt werden. Unterstützt wird das Projekt von der Natur- und Umweltorganisation WWF (World Wildlife Fund).

