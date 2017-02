später lesen Frankreich Vier Menschen sterben bei Lawinenunglück in den Alpen Teilen

Bei dem bisher schwersten Lawinenunglück der Saison in den französischen Alpen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Skifahrer werden am Unglücksort in Tignes in Savoyen noch vermisst.