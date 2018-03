später lesen Polizeieinsatz bei Carcassonne Mutmaßlicher IS-Terrorist nimmt Geiseln in französischem Supermarkt 2018-03-23T11:58+0100 2018-03-23T12:17+0100

In Südfrankreich sind in einem Supermarkt Geiseln genommen worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um ein Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) handelt.