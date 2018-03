In Südfrankreich hat es am 23. März 2018 in einem Supermarkt eine Geiselnahme gegeben: Ein bekennender Islamist tötete mindestens drei Menschen und verletzte drei weitere. Eine Spezialeinheit der Gendarmerie erschoss den Täter am Freitag in einem Supermarkt in der Kleinstadt Trèbes, wie Innenminister Gérard Collomb am Tatort mitteilte.

