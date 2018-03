Viele Schulen in Afrika sind nur mit dem Allernötigsten ausgestattet. Trotzdem will der Lehrer Owura Kwadwo nicht auf dem Computer-Unterricht verzichten. Er kommt auf eine kreative Idee. Der Ghanaer zeichnet ein "Microsoft Word"-Dokument an die Tafel und lässt es die Klasse abschreiben.

Im Internet verbreitet sich das Bild schnell. Bereits 2600 Mal wurde sein Post auf Facebook geteilt. Er nimmt das mit Humor: "Ich liebe meine Schüler, sie sollen verstehen, was ich unterrichte. So kann ich ihnen wenigstens ein Bild davon geben, wie es ist, hinter einem Computer zu sitzen", schreibt er in einem weiteren Post.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg