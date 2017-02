später lesen Grenze USA - Mexiko Mehrfach abgeschobener Migrant springt in den Tod 2017-02-22T07:15+0100 2017-02-22T07:15+0100

Ein offenbar mehrmals aus den USA ausgewiesener Mexikaner hat am Dienstag in Sichtweite der US-Grenze Suizid begangen. Der 44-jährige Mann aus dem Bundesstaat Sinaloa hat sich von einer Brücke 30 Meter in die Tiefe gestürzt.