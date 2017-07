später lesen Zwischenfall in der Ägäis Griechische Küstenwache schießt auf türkisches Frachtschiff 2017-07-03T19:53+0200 2017-07-04T11:50+0200

Die griechische Küstenwache sucht in der Ägäis nach Drogen und will einen türkischen Frachter kontrollieren. Der Kapitän hält nicht an, Schüsse fallen – der Frachter entkommt.