Gruseliger Fund in Sibirien Sack mit mehr als 50 abgetrennten Händen entdeckt 2018-03-09T10:51+0100

An einem Flussufer in Sibirien sind mehr als 50 abgetrennte Hände in einem Sack gefunden worden. Eine kriminellen Hintergrund schlossen die Ermittler jedoch rasch aus.