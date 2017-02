später lesen Täter wollte Insassen "zu Tode brennen" lassen 17 Verletzte bei Molotow-Anschlag in Hongkonger U-Bahn FOTO: rtr, BY/ste FOTO: rtr, BY/ste Teilen

In Hongkong hat ein Mann einen Molotow-Cocktail in eine voll besetzte U-Bahn geworfen. Das Feuer verletzte 17 Menschen – der Täter setzte sich selbst in Brand.