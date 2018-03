Die Straßen vor dem Kapitol in Washington sind voll mit Demonstrierenden. Der "March for our lives" bringt Hunderttausende landesweit dazu, gegen Waffengewalt zu protestieren.

