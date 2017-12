später lesen Viele Tote bei Unglück in Indien Fahrer verliert die Kontrolle - Bus stürzt 30 Meter tief 2017-12-23T10:22+0100 2017-12-23T10:22+0100

Ein Busunglück in Indien hat am Samstag mehr als 30 Menschen das Leben gekostet. Nach Angaben von Überlebenden hatte der Fahrer bei einem Überholmanöver auf einer Brücke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren - der Bus stürzte in einen Fluss.