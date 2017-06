Rebellen-Angriff: IS-treue Miliz stürmt Dorf auf den Philippinen

Islamistische Rebellen haben im Süden der Philippinen nach Polizeiangaben ein Dorf gestürmt und Sicherheitskräfte in ein Gefecht verwickelt. Laut Behörden soll es sich bei dem Angriff um einen Versuch handeln, die Militäroffensive der philippinischen Armee auf die belagerte Stadt Marawi zu stören.

Bei der Attacke hätten die Angreifer fünf Zivilisten in ihre Gewalt gebracht und als menschliche Schutzschilde benutzt, erklärte Militärsprecher Restituto Padilla am Mittwoch. Die Bewaffneten hätten in einer Schule Stellung bezogen, die zum Zeitpunkt des Angriffs geschlossen war. Inzwischen seien sie wieder abgezogen, sagte Padilla.

Unklar war zunächst, ob die Zivilisten freigelassen wurden. Berichte über Verletzte lagen bis zum Mittag (Ortszeit) nicht vor. Padilla sagte, ein Sprecher der Angreifer habe erklärt, eine Geiselnahme sei nicht geplant gewesen, die Zivilisten hätten lediglich den Rückzug der Bewaffneten gewährleisten sollen.

Der leitende Polizeiermittler Realan Mamon sagte der Nachrichtenagentur AP, dass Bewaffnete der islamistischen Freiheitskämpfer Bangsamoro das Dorf Malagakit in der Provinz North Cotabato bei Tagesanbruch angegriffen hätten. Die Dorfbewohner seien geflohen. Laut Behörden könnte es sich bei dem Angriff um einen Versuch handeln, die Militäroffensive auf die belagerte Stadt Marawi zu stören. Sie liegt ebenfalls im Süden des Landes.

FOTO: afp, TA

FOTO: afp, TA

Einige Kommandanten der Bangsamoro haben der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue geschworen. Gleiches gilt für jene Gruppen, die in Marawi gegen philippinische Kräfte kämpfen. Die Stadt gilt als Zentrum des islamischen Glaubens im Süden der Philippinen. Rund 500 Extremisten belagern die Stadt seit dem vergangenen Monat.

(th/ap)