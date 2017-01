Zweijähriger stirbt nach Sturz in Scherben

In Italien ist ein Zweijähriger auf einen zerbrochenen Teller gefallen und gestorben. Der Junge soll beim Abendessen zuhause mit einem Teller vom Tisch gestürzt sein und sich dabei die Halsschlagader durchschnitten haben.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Ermittler am Mittwoch. Der Kleine sei wenig später in einem Krankenhaus in Bari gestorben.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Unglück aus.

(felt/dpa)