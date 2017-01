Die spannendsten Oscar-Anwärter, die wichtigsten musikalischen Durchstarter: Auf diese Promis sollte man im kommenden Jahr in der Unterhaltungsbranche achten. Eine Vorhersage mit 17 Beispielen.Es wird das gesellschaftliche Ereignis des Jahres: Die 33-jährige Schwester der britischen Herzogin Kate wird im Mai vor den Traualtar treten und den Finanzmanager James Matthews heiraten. Ihr Neffe George (3) und ihre Nichte Charlotte (1) sollen in der Kirche Blumen streuen. Als Event-Managerin und Autorin des Buches "Celebrate" dürfte sie wissen, was zu einer gelungenen Feier gehört. weniger

Der 62-jährige US-Regisseur versucht mit der Fortsetzung von "Avatar" an einen der größten Erfolge der Filmgeschichte anzuknüpfen. Der Film soll Weihnachten in die Kinos kommen. weniger

James Cameron Der 62-jährige US-Regisseur versucht mit der Fortsetzung von "Avatar" an einen der größten Erfolge der Filmgeschichte anzuknüpfen. Der Film soll Weihnachten in die Kinos kommen.

Robbie Williams Auch wenn es für den Sänger (42) nicht mehr ganz so gut läuft - die Fans freuen sich auf die Deutschlandkonzert. Williams' Lebensmotto ist ja hinlänglich bekannt: "Let me entertain you."