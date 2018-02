Auktion in Florida

Eine von James Dean im Film "...denn sie wissen nicht, was sie tun" getragene Jacke wird Samstag in Florida versteigert. Der Wert des kirschroten Kleidungsstücks aus Nylon wird auf 400.000 bis 600.000 Dollar (rund 325.000 bis 487.000 Euro) geschätzt.

Dean war im September 1955 im Alter von 24 Jahren bei einem Autounfall getötet worden, rund einen Monat vor der Premiere des Films. Weil Dean so jung gestorben sei und in nur drei Filmen mitgespielt habe, gebe es nur wenige Sammlerstücke, die mit dem Schauspieler in Verbindung stünden, sagte der Mitbesitzer des Auktionshauses Palm Beach Modern Auctions, Rico Baca.

Der Auktionator sagte, die Jacke sei so wichtig für die Popkultur wie ein Kleid, das von Schauspielerin Marilyn Monroe getragen worden sei, ein Strassanzug von Elvis Presley oder Handschuhe von Michael Jackson. "Sie repräsentiert einfach eine wirklich bedeutende Zeitspanne unserer Kultur in den 1950ern", sagte Baca.

