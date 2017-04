Die Schießerei ereignete sich am Montagmittag (Ortszeit) in der North Park School in San Bernardino. Wie Polizeichef Jarrod Burguan über Twitter mitteilte, seien vier Opfer anschließend behandelt worden. Der Schütze selbst sowie ein erwachsenes Opfer erlagen ihren Verletzungen, zwei weitere Personen, mutmaßlich Schüler,wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist bislang unklar. Laut Burguan fielen die Schüsse in einem Klassenraum.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.