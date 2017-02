Durch starke Regenfälle ist der Wasserstand in dem Staudamm zu hoch... weniger

Durch starke Regenfälle ist der Wasserstand in dem Staudamm zu hoch...

Das erste Mal in 50 Jahren läuft das Wasser über den Notfall-Überlauf. weniger

Das erste Mal in 50 Jahren läuft das Wasser über den Notfall-Überlauf.

In Marysville beginnen die Evakuierungen für den Fall eines Dammbruchs. Dieses Restaurant entschuldigt sich für die Schließung. weniger

In Marysville beginnen die Evakuierungen für den Fall eines Dammbruchs. Dieses Restaurant entschuldigt sich für die Schließung.

Menschen liegen auf Liegen in einer Notunterkunft in einer Kirche in Chico nach dem die Evakuierung einiger Orte angeordnet wurde.