Die Zahl der Toten bei dem Brand in einem russischen Einkaufszentrum ist auf 64 gestiegen. Ein Wachmann soll den Feueralarm deaktiviert haben. Das teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Montag in der sibirischen Stadt Kemerowo mit.