später lesen Kirgistan 32 Menschen sterben bei Absturz eines Fracht-Jumbos FOTO: dpa, zeus abl FOTO: dpa, zeus abl Teilen

Twittern





2017-01-16T06:18+0100 2017-01-16T06:18+0100

Beim Absturz einer türkischen Frachtmaschine in Zentralasien sind einem Medienbericht zufolge mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug zerstörte etwa 15 Häuser in einer Siedlung nahe des Flughafens Manas in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.