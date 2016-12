Nach dem Flugzeugabsturz in Kolumbien hat eine Untersuchung von Sachverständigen die Vermutung bestätigt, dass die Maschine wegen Treibstoffmangels verunglückte.

Der Treibstoffvorrat sei für den Flug "weder angemessen noch ausreichend" gewesen, sagte der Direktor der kolumbianischen Luftfahrtbehörde, Freddy Bonilla, am Montag in Bogotá. Den Piloten sei dies bewusst gewesen, fügte er hinzu. Nach den Aufzeichnungen der Flugschreiber habe der Kopilot wiederholt den Piloten über die Treibstoffknappheit gewarnt, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Luftfahrtbehörde Aerocivil. Erst zwei Minuten vor dem Absturz hatte der Pilot die Notlage der Flugkontrolle von Medellín gemeldet.

Die vierstrahlige Charter-Maschine flog ohne Treibstoff auf einer Höhe von unter 9000 Fuß gegen den Hang des Cerro Gordo, der vor der Landung mit mindestens 10.000 Fuß überflogen werden muss.

Zudem habe das Zwischenergebnis der Untersuchung ergeben, dass die Maschine der Fluggesellschaft LaMia um rund 500 Kilo überladen gewesen sei, sagte Bonilla. Dies habe aber keine "entscheidende" Rolle bei dem Absturz gespielt, bei dem 71 Menschen starben – unter ihnen fast die gesamte Mannschaft des brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense.

Der Bericht der kolumbianischen Luftfahrtbehörde bemängelt die Flugzulassung vonseiten der bolivianischen Luftfahrtbehörde, die außerdem nicht die von dem Untersuchungsteam angeforderten Informationen bereitgestellt habe.

Die LaMia-Chartermaschine vom Typ British Aerospace 146 war Ende November in den Bergen im Nordwesten Kolumbiens abgestürzt. Die Sportler waren auf dem Weg zum Hinspiel des Finales um den Südamerika-Cup gegen den kolumbianischen Rivalen Atlético Nacional. Nur sechs Menschen überlebten das Unglück, darunter drei brasilianische Fußballspieler.

(das/AFP/AP)