später lesen Krawalle am Rande der Mai-Demonstration in Paris Randalierer werfen Molotowcocktails auf Polizisten 2017-05-01T18:31+0200 2017-05-01T18:31+0200

In Paris sind am Montag bei Krawallen am Rande der Demonstration zum 1. Mai

vier Polizisten verletzt worden. Wie Innenminister Matthias Fekl mitteilte, wurden die Beamten von "mehreren Dutzend" Demonstranten mit "zahlreichen Molotow-Cocktails" attackiert.