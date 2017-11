später lesen Lakhnau 16 Menschen sterben bei Explosion in indischem Kraftwerk 2017-11-01T20:33+0100 2017-11-01T20:33+0100

Eine Explosion in einem indischen Kohlekraftwerk hat mindestens 16 Menschen getötet. Dutzende weitere seien verletzt worden, sagte ein Verwaltungsbeamter im Staat Uttar Pradesh. Neben einem neuen Dampfkessel sei eine Leitung zum Abtransport der Asche in die Luft geflogen. Die umherfliegende Asche habe zahlreiche Arbeiter getroffen. Die 500-Megawatt-Anlage in Unchahar sei noch im Probetrieb gelaufen. Die Polizei rechnete mit zusätzlichen Todesopfern, weil viele Arbeiter schwere Verbrennungen erlitten haben. Die Unglücksursache wurde noch untersucht.