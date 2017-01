später lesen Antarktis Entsteht hier der größte Eisberg aller Zeiten? FOTO: dpa, lof FOTO: dpa, lof Teilen

Twittern





2017-01-08T08:44+0100 2017-01-08T08:44+0100

Ein gigantisches Spektakel kündigt sich in der Antarktis an. Dort könnte bald einer der größten jemals registrierten Eisberge entstehen. Er wäre mit einer Fläche von etwa 5000 Quadratkilometern doppelt so groß wie das Saarland.