Schwere Explosion in Leicester

Nach einer Explosion in einem Gebäude in der zentralenglischen Stadt Leicester sind sechs Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei von ihnen seien im kritischen Zustand, teilten Krankenhäuser sowie die BBC vor Ort am Sonntagabend (25. Februar 2018) mit.

