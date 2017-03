Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Zuvor soll auf der Westminister Bridge ein Auto in eine Gruppe von Passanten gefahren sein.

Die Lage war zunächst unübersichtlich. Augenzeugen berichten von mindestens einem Dutzend Verletzten auf der Westminster Bridge in unmittelbarer Nähe des Parlaments. Einige der Opfer sollen stark bluten. Eine verdächtige Person wurde nach Angaben des Parlaments angeschossen. Auf dem Gelände des Parlaments soll zudem ein Polizist angestochen worden sein. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch unklar.

Polizisten strömen ins Gebäude

Das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt. Ein Sprecher des Unterhauses sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Abgeordneten seien angewiesen worden, das Gebäude nicht zu verlassen. Zudem seien schwer bewaffnete Beamte in das Gebäude geströmt, berichten mehrere Medien. Premierministerin May wurde in Sicherheit gebracht.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) March 22, 2017

Vor dem Parlamentsgebäude landete ein Rettungshubschrauber. Die U-Bahn-Station Westminister wurde auf Bitten der Polizei geschlossen. Das teilten die Londoner Verkehrsbetriebe mit.

Die Polizei vor Ort geht vorerst von einem terroristischen Vorfall aus. Dies gelte, solange keine anderen Erkenntnisse vorliegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

(csi/felt/dpa/RTR/AFP)