Tödlicher Einsatz in Maastricht Asylsuchender stirbt bei Festnahme in Einkaufszentrum

2016-12-21T11:22+0100 2016-12-21T10:35+0100

In Maastricht ist ein Mann gestorben, als die niederländische Polizei ihn festnehmen wollte. Der 35-Jährige habe am Dienstag in einem Einkaufszentrum randaliert und bei der Festnahme Widerstand geleistet, sagt die Polizei.