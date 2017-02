Magellan-Pinguine gehen am 17. Februar 2017 in Punta Tombo (Argentinien) dichtgedrängt über einen Strand. Angelockt durch eine ungewöhnlich große Menge an Sardinen und Sardellen, besuchten über eine Million Pinguine die Halbinsel während der diesjährigen Brutsaison.

