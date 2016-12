Massenkarambolage in Frankreich - mindestens fünf Tote

Auf einer Schnellstraße im Westen Frankreichs sind in dichtem Nebel Dutzende Autos kollidiert. Die Rettungskräfte müssen zu einem Großeinsatz ausrücken.

Ein Massenunfall von etwa 50 Fahrzeugen hat in Westfrankreich mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen. 20 Menschen wurden verletzt, wie die Präfektur der Vendée am Dienstag mitteilte.

Ermittler der Staatsanwaltschaft untersuchten die Ursachen des Unfalls, der sich auf beiden Richtungen der Schnellstraße zwischen dem Küstenort Les Sables-d'Olonne und La Roche-sur-Yon ereignete, so die Präfektur. Die Straße RD 160 hat jeweils zwei Spuren. Laut ergänzenden Medienberichten herrschte auf der Strecke dichter Nebel.

FOTO: rtr, JS

Rettungskräfte waren in großer Zahl präsent. Die Präfektur sprach von 100 Gendarmerie-Angehörigen, 116 Feuerwehrleuten und zwei Hubschraubern. Die Schnellstraße wurde für den Verkehr gesperrt, in der Region kam es zu Staus und Behinderungen.

(dpa)