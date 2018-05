später lesen Massive Luftverschmutzung Die zehn dreckigsten Städte der Welt liegen in Indien FOTO: ap, AQ BA FOTO: ap, AQ BA 2018-05-03T11:48+0200 2018-05-03T11:48+0200

Im wahrsten Sinne dicke Luft: Die zehn Städte mit der schlimmsten Luftverschmutzung der Welt befinden sich allesamt in Indien. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Luftqualität im Jahr 2016 hervor.