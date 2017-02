Melania Trump will Michelle Obamas Gemüsegarten behalten

Melania Trump, First Lady der USA, setzt bei der Gestaltung des Weißen Hauses und seiner Grünflächen offenbar auf Kontinuität und wird den Gemüsegarten ihrer Vorgängerin Michelle Obama am Weißen Haus weiter pflegen.

"Als Mutter und First Lady sieht sich Frau Trump der Fortführung und der Pflege der Gärten des Weißen Hauses verpflichtet, namentlich des Küchengartens und des Rosengartens", sagte Melania Trumps Beraterin Winston Wolkoff gegenüber CNN.

Trump kann sich der Pflege des Gartens allerdings frühestens ab dem Sommer annehmen. Sie wohnt derzeit in New York und soll erst später nach Washington kommen.

Der Garten war Teil von Michelle Obamas Projekt für eine gesündere Ernährung von Kindern. Sie ließ die Beete 2009 auf dem Gelände des Weißen Hauses einrichten. Unter dem Eindruck, die Trumps könnten ihre Begeisterung nicht teilen, traf Obama Vorkehrungen und ließ den Garten sicherheitshalber vergrößern - inklusive Beton, Steinen und Stahl.

FOTO: dapd, Charles Dharapak

Zu Obamas Zeiten wurde die "First Family" im Weißen Haus aus dem Gemüsegarten auch bekocht, andere Erzeugnisse gehen an soziale Einrichtungen. Ob Präsident Donald Trump, eher dem Fast Food zugeneigt, schon einmal aus dem Gärtlein bekocht wurde, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob Melania Trump bald auch mit Handschuhen und Mistgabel medienwirksam in den Beeten wühlt.

(maxk/dpa)