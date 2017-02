Ein Polizeistreik hat in dem südostbrasilianischen Bundesstaat Espirito Santo eine Gewaltwelle ausgelöst. Seit Samstag wurden allein in der Hauptstadt Vitoria mindestens 62 Personen Opfer von ungezügelter Gewalt. Schulen und öffentliche Gebäude bleiben vorerst geschlossen.

Die Polizisten im brasilianischen Bundesstaat Espirito fordern Gehaltserhöhungen sowie die Auszahlung ihnen zustehender Sonderzahlungen. Die Polizisten in Espirito Santo gelten als die landesweit schlechtbezahltesten. Seit sieben Jahren habe es keine Lohnanpassungen gegeben, sagten Vertreter der Presse.

Ohne die Polizeipatrouillen brach in dem Teilstaat bereits am Wochenende Chaos aus. Es kam zu Plünderungen von Geschäften und Shopping-Centern, Autobusse wurden angezündet, Passanten auf offener Straße überfallen. Sicherheitsexperten gehen von einem drastischen Anstieg der Mordrate aus.

Am Montag entsandte die Zentralregierung auf Bitten der Lokalregierung 1.000 Soldaten des regulären Militärs sowie 200 Soldaten der Nationalen Eingreiftruppe. Die Spezialeinheit hatte in den vergangenen Tagen erst in dem nordbrasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Norte für Ordnung gesorgt. Dort hatten Drogenbanden aus den Gefängnissen heraus Angriffe auf öffentliche Gebäude angeordnet. Der Polizei war daraufhin die Kontrolle entglitten.

Da die Polizisten eigentlich nicht streiken dürfen, haben ihre Frauen und Familienangehörige die Ausfahrten der Reviere blockiert. So melden sich die Beamten zwar zum Dienst, geben aber an, aufgrund der Blockade die Reviere nicht verlassen zu können. Ein Gericht stufte den Streik bereits als illegal ein und drohte den Polizisten Strafzahlungen an.

(rent/KNA)