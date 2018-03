später lesen Unglück über dem East River Fünf Menschen sterben bei Hubschrauber-Absturz in New York 2018-03-12T01:57+0100 2018-03-12T10:12+0100

Am Abend sind in der Touristenstadt New York dramatische Szenen zu sehen. Ein Hubschrauber stürzt in den East River. Fünf Menschen verlieren ihr Leben, der Pilot kann sich aus der Notlage retten.