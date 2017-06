später lesen Bei Besch von Dennis Rodman Nordkorea lässt US-Studenten wieder frei US-Student in Nordkorea zu Arbeitslager verurteilt In Nordkorea ist ein US-Student zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Nach Bekanntgabe der harten Strafe bricht der 21-jährige Otto Warmbier vor Gericht zusammen. Posted by RP ONLINE on Mittwoch, 16. März 2016 2017-06-13T15:50+0200 2017-06-13T15:50+0200

Nordkorea hat einen inhaftierten Studenten aus den USA freigelassen – und dies ausgerechnet an dem Tag, an dem Ex-Basketballer Dennis Rodman erneut zu Besuch in dem isolierten Land eintraf.