Großeinsatz bei Klosterneuburg Drei Schwerverletzte bei Zugkollision in Österreich

Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge in der Nähe von Wien sind am frühen Freitagabend 13 Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Alle Passagiere konnten laut Polizei aus den Waggons geborgen und in Sicherheit gebracht werden.

