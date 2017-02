Auf der indonesischen Urlauberinsel Bali ist eine 55-jährige Deutsche offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Die kaum bekleidete Leiche der Frau wurde bereits am vergangenen Donnerstagabend in einem Flussbett gefunden, an Armen und Beinen gefesselt. Die Polizei bestätigte am Mittwoch entsprechende Zeitungsberichte, ohne weitere Details zu nennen. Die Frau war nicht als Touristin auf der Insel, sondern hatte dort bereits seit längerer Zeit gelebt.

Offenbar Streit wegen Hausbau

Nach einem Bericht der Lokalzeitung "Tribun Bali" geht der Fall möglicherweise auf einen Streit um das neugebaute Haus der Deutschen zurück. Die Frau soll sich bei einem Bauunternehmer über Mängel beschwert haben, weshalb sie aus ihrem bislang nur gemieteten Haus nicht umziehen könne. Der Unternehmer wird nun verdächtigt, die Deutsche im Streit getötet und die Leiche dann in den Fluss Yeh Ho gelegt zu haben.

Dem Zeitungsbericht zufolge legte der Indonesier auch schon ein Geständnis ab, widerrief dies dann jedoch. Daraufhin sei er mangels Beweisen wieder freigelassen worden, berichtete das Blatt.

(dpa)