In der norwegischen Hauptstadt Oslo hat die Polizei in der Innenstadt ein "bombenähnliches" Gerät gefunden und kontrolliert gesprengt. Ein Verdächtiger sei verhaftet worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Viele Hintergründe sind noch unklar.