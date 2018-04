später lesen Osternachtfeier im Vatikan Papst Franziskus ruft zu Zivilcourage auf FOTO: dpa, GB hjp pat FOTO: dpa, GB hjp pat 2018-04-01T07:42+0200 2018-04-01T07:21+0200

Papst Franziskus hat die Gläubigen aufgefordert, nicht wie die Jünger von Jesus nach der Kreuzigung still zu bleiben. In seiner Predigt in der Osternacht sagte er, Katholiken sollten im Angesicht von Ungerechtigkeiten um sie herum nicht in Schockstarre fallen.

