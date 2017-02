Pakistan: Richter verbietet Valentinstag in Islamabad

Die Bewohner der pakistanischen Hauptstadt Islamabad dürfen den Valentinstag nicht öffentlich feiern. Ein pakistanischer Richter entschied am Montag, dass das Feiern des westlichen Feiertages nicht mit der islamischen Lehre vereinbar sei.

Gerichtssprecher Niaz Saleh sagte, die Anordnung sei auch an die pakistanischen Medienaufsichtsbehörde weitergeleitet, die das Verbot in Print und Rundfunk überwachen müsse. Es gelte aber nur für Islamabad.

Die Regierung wies auch die örtliche Polizei in einem Schreiben an, das Verbot durchzusetzen. Eine ähnliche Regelung war in Islamabad bereits im vergangenen Jahr in Kraft gewesen. Islamistische und konservative Parteien sehen den Tag als vulgären westlichen Import. Der "Tag der Verliebten", der jedes Jahr am 14. Februar gefeiert wird, erfreut sich in Ländern im Mittleren Osten und auch in Pakistan aber trotzdem immer größerer Beliebtheit.

