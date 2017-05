Papst Franziskus hat die Integration der Türken in Deutschland gewürdigt. Gleichzeitig verteidigte seine umstrittene Äußerungen zu der Lage in einigen Flüchtlingslagern. Deutschland schloss der Papst von dieser Kritik aber aus.

"An Deutschland habe ich immer die Fähigkeit zur Integration bewundert", sagte er am Samstagabend während des Rückflugs von Ägypten nach Rom. Als er in Frankfurt studierte, habe es dort viele Türken gegeben, die integriert gewesen seien und ein normales Leben geführt hätten, sagte der Papst. Franziskus hatte 1986 einige Monate an der Frankfurter Hochschule des Jesuitenordens, Sankt Georgen, verbracht.

Franziskus äußerte sich vor Journalisten zum Umgang mit Flüchtlingen und bekräftigte seinen Vergleich von Flüchtlingscamps mit Konzentrationslagern. "Das war kein lapsus linguae (Versprecher). Es gibt Flüchtlingslager, die wahrhafte Konzentrationslager sind. Einige sind vielleicht in Italien, einige in anderen Gegenden, in Deutschland sicher nicht", sagte der Papst am Samstagabend während des Rückflugs von Ägypten nach Rom.

Italien und Griechenland lobte der Papst als indes die großzügigsten Länder bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Franziskus hatte von Freitag bis Samstag Kairo besucht.

