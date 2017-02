später lesen Nach brutaler Festnahme Hunderte Jugendliche protestieren in Paris gegen Polizeigewalt FOTO: afp FOTO: afp 2017-02-23T18:20+0100 2017-02-23T18:33+0100

In Paris haben sich am Donnerstag rund 900 Jugendliche am Platz der Nation versammelt, um erneut gegen die brutale Festnahme eines Schwarzen Anfang Februar zu protestieren. Dabei lieferten sie sich teils heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zahlreiche Schulen wurden blockiert.