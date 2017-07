Die Parodie des 32-jährigen Komikers ist gespickt mit Anspielungen auf Deutschlands Historie, Angela Merkels Amtszeit und die typisch deutschen Klischees. Auf Englisch, dafür aber mit erkennbarer Merkel-Gestik und -Mimik macht sich Klemen Slakonja über die Kanzlerin lustig.

Dabei hat er auf der Bühne jede Menge Unterstützung: die halbnackten Fußballer der DFB-Elf etwa - offenbar eine Anspielung auf die Kabinenbesuche der Kanzlerin während internationaler Turniere. Oder den US-Präsidenten Donald Trump sowie eine Horde Zombies, die Flüchtlinge darstellen sollen.

Besonders dieser heftige Seitenhieb gegen Merkels Flüchtlingspolitik scheint Klemen Slakonja ein wichtiger Akzent seiner Vorstellung zu sein. "Flüchtlinge kommen nach Europa, jedoch bekommen sie hier nicht die Möglichkeiten, die ihnen zustehen", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters im Interview. "Deshalb sind sie nur lebende Tote."

Auch über Donald Trump zieht Slakonja in dem Video her: "Schüttel die Hand der Frau, die in Europa die Hosen an hat – und die Boxershorts auch", sagt der Merkel-Imitator auf der Bühne zu einem korpulenten Trump-Double. Eine Anspielung auf den Handschlag, den der US-Präsident der Kanzlerin während eines Staatsbesuches vor laufender Kamera verweigert hatte.

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich das Video derzeit. Hunderttausende haben das Video der Parodie bereits gesehen und loben den Komiker für seine Arbeit. Bei der Parodie auf Merkel soll es allerdings nicht bleiben: Klemen Slakonja, der Schauspieler am Slowenischen Nationaltheater ist, kündigte an, bald auch Versionen über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un aufzuführen.

