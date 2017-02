Pennsylvania: Frau bleibt mit Arm in Altkleidercontainer hängen und stirbt

Im US-Staat Pennsylvania ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: Eine Frau ist mit einem Arm in einem Altkleidercontainer steckengeblieben und an ihren Verletzungen und Unterkühlung gestorben.

Die 56-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag auf einen hohen Stuhl geklettert, um in den an einer Autobahn nahe der Kleinstadt Natalie aufgestellten Behälter greifen zu können, sagte Untersuchungsrichter James Kelley am Dienstag. Dabei sei der Stuhl umgekippt. Die Frau habe den linken Arm nicht mehr freibekommen und sei im Morgengrauen tot aufgefunden worden.

Ermittlern zufolge hatte die Frau am frühen Sonntag gegen 2 Uhr an der Autobahn rund 100 Kilometer nordöstlich von Pennsylvanias Hauptstadt Harrisburg Kleider aus dem Container herausfischen wollen. Als der Stuhl zusammenklappte, brach sie sich den linken Arm und das Handgelenk und blieb hängen. Mehr als sechs Stunden später sei sie tot entdeckt worden, sagte Kelley weiter.

