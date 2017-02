Das brasilianische Ex-Mannequin Juliana Marques hat im südfranzösischen Avignon nackt gegen die Misshandlung von Zirkus-Tieren protestiert.

In Tiger-Farben bemalt und ansonsten nur mit Slip und High Heels bekleidet posierte die 42-Jährige am Samstag vor dem Rathaus der berühmten Papststadt. Sie hielt ein Protestschild in der Hand mit der Aufschrift: "Zirkus: Gefängnis für Tiere".

Marques gehört der Tierschutzorganisation Peta an, die gegen das Gastspiel des Zirkus Medrano in Avignon mobil macht. Die Tierschützer planen weitere Protestaktionen, unter anderem die Verteilung von Flugblättern am Eingang des Zirkus.

(felt/AFP)