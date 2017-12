später lesen Philippinen Fähre mit 250 Menschen an Bord gekentert 2017-12-21T10:17+0100 2017-12-21T11:18+0100

Bei einem Fährunglück an der Ostküste der Philippinen sind mindestens vier Menschen ertrunken. 199 der insgesamt 251 Menschen an Bord des gesunkenen Schiffes seien gerettet worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Christoph Schroeter Redakteur bei RP Online

