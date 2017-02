Die Maschine landete um 19.25 Uhr MEZ (Montag, 07.25 Uhr Ortszeit) in Auckland, teilte die Fluggesellschaft des Golfemirats mit. Neuseeländische Flughafen-Rettungskräfte bespritzten das Flugzeug bei der Landung mit Wasser - eine Sitte bei Jungfernflügen.

Auf der 14.535 Kilometer langen Strecke durchquerte die Boeing 777-200LR zehn Zeitzonen und überflog fünf Länder. Aufgrund von Gegenwinden wird der Rückflug voraussichtlich 17 Stunden und 30 Minuten dauern, also rund eine Stunde länger als der Hinflug, wie es auf der Internetseite von Qatar Airways heißt.

Der Hinflug dauerte länger als die gesamten "Herr-der-Ringe"- und "Hobbit"-Filme, die in Neuseeland gedreht wurden. An Bord der Maschine waren vier Piloten und 15 Flugbegleiter. Diese servierten während des Flugs 1100 Tassen Tee und Kaffee sowie 2000 kalte Getränke und 1036 Mahlzeiten.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f