Schöne Tradition in den USA: Seit 1955 verfolgt die Luftraumüberwachung die Reiseroute des Weihnachtsmanns. Kinder können sich bei einer Hotline über seinen Kurs informieren. Am Sonntag hoben der Präsident und die First Lady selbst den Hörer ab.