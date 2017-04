Bei den Getöteten handelte es sich nach Polizeiangaben um eine 53 Jahre alte Lehrerin der North Park School und den gleichaltrigen Schützen, der ihr Ehemann gewesen sein soll.

Die Frau war Lehrerin in einer Klasse für Kinder, die mehr Betreuung beim Lernen brauchen. Sie wurden von Schülern der Jahrgangsstufen eins bis vier besucht. Nach Polizeiangaben habe der Mann den Klassenraum betreten und ohne etwas zu sagen auf die Frau geschossen.

Zwei Kinder, die hinter ihr standen, wurden ebenfalls getroffen.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.